Vaticano tem conversas "cordiais" com vice-presidente dos EUA após críticas a políticas de Trump

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi ao Vaticano neste sábado para se reunir com autoridades seniores da Igreja Católica que têm criticado duramente as políticas de seu governo, nas primeiras conversas presenciais do tipo do segundo mandato de Trump.

Vance, um católico que entrou em conflito com o Papa Francisco por causa da repressão à imigração promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e seu assessor chefe.