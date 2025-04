Zelenskiy diz que fogo de artilharia russa não diminuiu após Putin declarar cessar-fogo de Páscoa

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse neste sábado que, de acordo com seu principal comandante, o fogo da artilharia russa não havia diminuído apesar de o Kremlin ter proclamado um cessar-fogo durante a Páscoa.

"Até agora, de acordo com relatos do comandante-chefe, as operações de ataque russo continuam em vários setores da linha de frente, e o fogo da artilharia russa não diminuiu", escreveu Zelenskiy na plataforma de mídia social X.

"Portanto, não há confiança nas palavras vindas de Moscou."