Israel admite 'falhas' em ataque que matou 15 socorristas na Faixa de Gaza

Imagem: AFP/Sociedade do Crescente Vermelho Palestino

O exército israelense disse hoje que uma revisão sobre o assassinato de socorristas em Gaza no mês passado encontrou "várias falhas profissionais" e que um comandante seria demitido devido ao incidente.

Quinze paramédicos e outras equipes de resgate foram mortos a tiros em 23 de março em três tiroteios separados no mesmo local, perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza. Eles foram enterrados em uma cova rasa, onde seus corpos foram encontrados uma semana depois por autoridades das Nações Unidas e do Crescente Vermelho Palestino.

Em um comunicado divulgado no domingo, o exército afirmou que um comandante será repreendido. Um subcomandante, um reservista que era o comandante de campo, será demitido do cargo por fornecer um relatório incompleto e impreciso, afirmou.