Papa Francisco, crítico de Trump, se encontra com vice-presidente dos EUA na manhã de Páscoa

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco teve uma reunião privada no Vaticano na manhã deste domingo com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse o Vaticano em um comunicado.

Vance, um católico que entrou em conflito com o pontífice por causa das políticas de imigração do governo Trump, encontrou-se com Francisco na residência do papa no Vaticano para trocar saudações de Páscoa, disse o comunicado.