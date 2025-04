Após morte do papa Francisco, foco se volta para cardeais que escolherão seu sucessor

Os cardeais são "criados" em cerimônias chamadas consistórios, nas quais recebem seu anel, uma bireta vermelha -- um boné quadrado -- e juram lealdade ao papa, mesmo que isso signifique derramar sangue ou sacrificar suas vidas, como indica a cor vermelha.

O papa Francisco realizou 10 consistórios e, com cada um deles, aumentou as chances de que seu sucessor seja outro não europeu, tendo reforçado a Igreja em lugares onde ela é uma minoria minúscula ou onde está crescendo mais rapidamente do que no Ocidente, em sua maior parte estagnado.

Durante muitos séculos, a maioria dos cardeais era italiana, com exceção de um período em que o papado estava sediado em Avignon, entre 1309-1377, quando muitos eram franceses.

A internacionalização do Colégio de Cardeais começou de fato com Paulo 6º (1963-1978). Ela foi bastante acelerada por João Paulo 2º (1978-2005), um polonês que foi o primeiro papa não italiano em 455 anos.

Embora a Europa ainda tenha a maior parcela de cardeais eleitores, com cerca de 39%, ela caiu em relação aos 52% de 2013, quando Francisco se tornou o primeiro papa latino-americano. O segundo maior grupo de eleitores é da Ásia e da Oceania, com cerca de 20%.

UM GRUPO MENOS EUROCÊNTRICO