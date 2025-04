Argentina lamenta a partida de seu compatriota papa Francisco

O gabinete presidencial da Argentina elogiou o enfoque de Francisco no diálogo inter-religioso, na construção da espiritualidade entre os jovens e na redução de custos no Vaticano, algo que se alinha com a austeridade "motosserra" do presidente Javier Milei.

'ADEUS AO SANTO PADRE'

Milei, um economista do mercado livre, entrou em conflito com o papa, criticando-o como socialista e até mesmo chamando-o de representante do demônio na Terra, mas assim que assumiu o cargo no final de 2023, ele fez as pazes.

"Apesar das diferenças que hoje parecem pequenas, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim", disse Milei no X. "Eu me despeço do Santo Padre e fico com todos nós hoje lidando com essa triste notícia."

No início da manhã, do lado de fora da catedral de Buenos Aires, as pessoas estavam sabendo da notícia a caminho do trabalho.

"É uma pena porque ele lutou por muitos direitos", disse Julia Castro, 42 anos, uma trabalhadora da cidade.