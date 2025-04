Juíza não acredita que notificações de deportação de Trump para a Venezuela estejam de acordo com decisão da Suprema Corte

"Vocês estão agindo como se esses indivíduos - muitos dos quais não falam o idioma - soubessem que existe algo chamado habeas corpus", disse Sweeney, nomeada pelo ex-presidente democrata Joe Biden. "Estou analisando a notificação agora. Ela não dá nenhuma indicação de qualquer direito de buscar qualquer tipo de alívio".

Sweeney disse que decidirá até terça-feira se estenderá sua ordem que protege dois homens venezuelanos sob custódia da imigração no Colorado de serem deportados de acordo com a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.

Os advogados dos migrantes venezuelanos estão tentando persuadir os juízes de todo o país a exigir que o governo avise os migrantes com 30 dias de antecedência antes de deportá-los de acordo com a lei 1798, depois que o tribunal superior bloqueou temporariamente o governo federal de deportar um grupo de venezuelanos detidos em Bluebonnet.

Enquanto isso, em uma petição apresentada nesta segunda-feira à Suprema Corte, a American Civil Liberties Union, que representa os migrantes, pediu aos juízes que mantivessem o bloqueio, escrevendo que as autoridades não haviam fornecido aos migrantes em Bluebonnet a notificação necessária ou a oportunidade de contestar as remoções antes que muitos fossem embarcados em ônibus com destino ao aeroporto.

Na audiência em Denver, o advogado do Departamento de Justiça Michael Velchik disse que o governo notificaria os migrantes de que eles estavam sendo alvo de remoção de acordo com a lei. Qualquer migrante que disser que deseja contestar sua remoção terá 24 horas para fazê-lo, disse Velchik.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York e Andrew Chung em Washington; reportagem adicional de Nandita Bose e Steve Holland em Washington)