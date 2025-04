O que acontece quando um papa morre?

Cardeais de todo o mundo chegam a Roma após a morte de um pontífice. Eles realizam reuniões diárias, conhecidas como congregações gerais, para discutir assuntos da Igreja e expor as características que cada um acredita que o novo papa deve ter.

Os cardeais com 80 anos ou mais podem participar das congregações gerais, mas não têm permissão para entrar no conclave para escolher o próximo papa, que é uma reunião de cardeais com menos de 80 anos. Grande parte da discussão ocorre em interações pessoais entre os cardeais.

Tradicionalmente, um período de luto de 15 dias é observado antes do início do conclave. Antes de renunciar em 2013, o Papa Bento XVI modificou a constituição para permitir que o conclave começasse mais cedo, se os cardeais assim o desejassem, ou no máximo 20 dias após a morte, se alguns cardeais tivessem dificuldade para chegar a Roma.

O conclave é realizado na Capela Sistina. Até os dois conclaves de 1978 que elegeram João Paulo I e João Paulo II, os cardeais ficavam em salas improvisadas ao redor da Capela Sistina.

Desde o conclave de 2005, que elegeu o Papa Bento XVI, eles votam na Capela Sistina, mas ficam na casa de hóspedes Santa Marta, com cerca de 130 quartos. A Santa Marta é fechada e eles são levados de ônibus para a Capela Sistina.

A palavra conclave vem do latim e significa "com uma chave". Ela se origina de uma tradição que começou no século XIII, em que os cardeais eram trancados para forçá-los a decidir o mais rápido possível e limitar a interferência externa.