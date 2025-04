Papa Francisco concedeu às mulheres cargos no Vaticano, mas se conteve em relação a mudanças mais amplas

Semanas antes disso, ele nomeou a irmã Simona Brambilla como a primeira mulher a liderar um importante departamento do Vaticano, pedindo-lhe que supervisionasse as ordens religiosas católicas do mundo.

Mas Francisco, que foi eleito papa em 2013 e faleceu nesta segunda-feira, aos 88 anos, também decepcionou alguns defensores de papéis mais importantes para as mulheres na Igreja em geral ao adiar a questão de permitir que as mulheres sejam ordenadas como clérigas.

Embora tenha criado duas comissões para considerar se as mulheres poderiam servir como diaconisas -- os diáconos, como os padres, são ordenados, mas não podem celebrar a missa -- ele não avançou na questão. Ele também reafirmou com frequência a proibição do papa João Paulo 2º, em 1994, de mulheres sacerdotes.

"O legado do papa Francisco sobre o lugar das mulheres na Igreja... é complexo", disse Anna Rowlands, acadêmica britânica e consultora ocasional do Vaticano.

"Ele fez mais do que qualquer outro pontífice para garantir que as mulheres fossem incluídas em maior número e em posições mais elevadas de autoridade", disse Rowlands, professora da Universidade de Durham. "No entanto, a maior parte dessa mudança estava precisamente dentro dos parâmetros existentes, flexionando o sistema (apenas) um pouco."

Paola Lazzarini, uma defensora da reforma da igreja italiana, chamou Francisco de "o primeiro papa a ter plena consciência de que a Igreja sofre de um desequilíbrio gritante e profundamente injusto" entre homens e mulheres.