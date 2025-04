Papa Francisco, primeiro pontífice latino-americano, morre aos 88 anos

"Queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco", anunciou o cardeal Kevin Farrell no canal de TV do Vaticano.

"Às 7h35 desta manhã (horário local), o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai", acrescentou.

Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa em 13 de março de 2013, surpreendendo muitos observadores da Igreja que viam o clérigo argentino, conhecido por sua preocupação com os pobres, como um azarão.

Ele procurou projetar simplicidade no grande papel e nunca tomou posse dos ornamentados apartamentos papais no Palácio Apostólico usados por seus antecessores, dizendo que preferia viver em um ambiente comunitário para sua "saúde psicológica".

Ele herdou uma Igreja que estava sendo atacada por um escândalo de abuso sexual de crianças e dividida por brigas internas na burocracia do Vaticano, e foi eleito com um mandato claro para restaurar a ordem.

No entanto, à medida que seu papado avançava, ele enfrentou críticas ferozes dos conservadores, que o acusaram de destruir tradições. Ele também atraiu a ira dos progressistas, que achavam que ele deveria ter feito muito mais para remodelar a Igreja de 2.000 anos.