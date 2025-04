Putin diz que está aberto a negociações de paz diretas com a Ucrânia

Putin, falando a um repórter da TV estatal russa, disse que os combates haviam sido retomados após seu surpreendente cessar-fogo de 30 horas na Páscoa, que ele anunciou unilateralmente no sábado.

Os dois países acusaram um ao outro de violar a trégua de Putin, que Kiev considerou, desde o início, como uma manobra.

Washington disse que aceitaria de bom grado uma extensão da trégua. Zelenskiy, que pediu que ela fosse estendida para um cessar-fogo de 30 dias em alvos civis, disse que os contínuos ataques russos durante o cessar-fogo de domingo mostraram que Moscou tinha a intenção de prolongar a guerra.

Em seus comentários, Putin disse que Moscou está aberta a qualquer iniciativa de paz e espera o mesmo do governo ucraniano.

"Quando o presidente disse que era possível discutir a questão de não atacar alvos civis, inclusive bilateralmente, o presidente tinha em mente negociações e discussões com o lado ucraniano", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres, segundo a agência de notícias Interfax.

Zelenskiy não fez referência às falas de Putin sobre as negociações bilaterais em seus comentários no X, anunciando a delegação ucraniana para as negociações em Londres.