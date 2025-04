REPERCUSSÃO-Reações à morte do papa Francisco

"Com a morte do papa Francisco, a Igreja Católica e o mundo perdem um defensor dos fracos, uma pessoa reconciliadora e calorosa", disse Scholz, no X.

"Minhas condolências vão para a comunidade religiosa em todo o mundo."

REI CHARLES DO REINO UNIDO

"Sua Santidade será lembrada por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aqueles de boa vontade que trabalham para o benefício dos outros", disse Charles, em uma declaração.

PRESIDENTE RUSSO VLADIMIR PUTIN

"Por favor, aceite minhas mais sinceras condolências pelo falecimento de Sua Santidade o papa Francisco", disse Putin em uma mensagem ao Cardeal Kevin Joseph Farrell.