SAIBA MAIS-Quem poderia ser o sucessor do papa Francisco? Alguns possíveis candidatos

O cargo é semelhante ao de um primeiro-ministro, e os secretários de Estado são frequentemente chamados de "vice-papa", pois ocupam o segundo lugar na hierarquia do Vaticano, atrás do pontífice.

Parolin atuou anteriormente como vice-ministro das Relações Exteriores no governo do papa Bento 16, que em 2009 o nomeou embaixador do Vaticano na Venezuela, onde defendeu a Igreja contra as tentativas de enfraquecê-la pelo então presidente Hugo Chávez.

Ele também foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Os conservadores o atacaram por causa de um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo dizendo que, embora não fosse perfeito, evitou um cisma e proporcionou alguma forma de comunicação com o governo de Pequim.

Parolin nunca foi um ativista de linha de frente ou barulhento nas chamadas Guerras Culturais da Igreja, que se concentraram em questões como aborto e direitos dos homossexuais, embora tenha condenado certa vez a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em muitos países como "uma derrota para a humanidade".

Ele defendeu o poder do Vaticano sobre os líderes da Igreja local, criticando as tentativas na Alemanha de permitir que os padres abençoem simbolicamente casais do mesmo sexo. Ele disse que as igrejas locais não podem tomar decisões que acabariam afetando todos os católicos.

De fala mansa e gentil, Parolin devolveria o papado aos italianos depois de três papas sucessivos não italianos - João Paulo 2º da Polônia, Bento 16 da Alemanha e Francisco da Argentina.