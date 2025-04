Suprema Corte dos EUA não manterá restrição de idade para porte de armas em Minnesota

Por Andrew Chung

WASHINGTON (Reuters) - Minnesota não pode mais aplicar sua lei que impede que pessoas com menos de 21 anos de idade obtenham uma permissão para portar uma arma de fogo em público depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou, nesta segunda-feira, a ouvir o recurso de uma decisão judicial que considerava a restrição de idade uma violação das proteções constitucionais para o direito de portar armas.

Os juízes mantiveram uma decisão de 2024 do Tribunal de Apelações do 8º Circuito dos EUA, sediado em St. Louis, de que a restrição violava os direitos de pessoas de 18, 19 e 20 anos de manter e portar armas, de acordo com a Segunda Emenda da Constituição dos EUA, recusando-se a ouvir o apelo do Estado governado pelos democratas.