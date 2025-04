Universidade de Harvard entra com ação para impedir que Trump corte bilhões em financiamento de pesquisa

"Este caso envolve os esforços do governo para usar a retenção de financiamento federal como alavanca para obter o controle da tomada de decisões acadêmicas em Harvard", diz o processo.

Harvard alega que as ações do governo Trump foram arbitrárias e ilegais e violaram os direitos da Primeira Emenda da universidade à liberdade de expressão.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Desde sua posse em janeiro, Trump tem reprimido as principais universidades dos EUA, afirmando que elas lidaram mal com os protestos pró-palestinos do ano passado e permitiram que o antissemitismo se espalhasse pelos campi. Os manifestantes, incluindo alguns grupos judaicos, dizem que suas críticas às ações militares de Israel em Gaza são erroneamente confundidas com antissemitismo.

Harvard é a primeira universidade a entrar com uma ação judicial em resposta à repressão de Trump.

O governo Trump iniciou uma revisão de US$9 bilhões em financiamento federal para Harvard em março e, posteriormente, deu à universidade uma lista abrangente de exigências, incluindo a proibição de máscaras e o fim de todos os programas de diversidade, equidade e inclusão.