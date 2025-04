Vance e Modi dão boas-vindas ao progresso significativo no acordo comercial entre Índia e EUA

Os dois líderes também observaram os esforços contínuos para aumentar a cooperação em energia, defesa e tecnologias estratégicas, entre outros, disse um comunicado do gabinete de Modi após as conversas entre eles.

Eles discutiram questões regionais e globais e pediram diálogo e diplomacia como o caminho a seguir, disse, reiterando uma linha padrão indiana sobre conflitos globais sem nomear nenhum.

No passado, Nova Délhi usou essa formulação para a guerra na Ucrânia.

"O primeiro-ministro transmitiu suas calorosas saudações ao presidente Trump e disse que esperava ansiosamente por sua visita à Índia no final deste ano", acrescentou.

Uma declaração do gabinete de Vance disse que os dois líderes concordaram em um roteiro para novas discussões sobre comércio. Ele disse que um acordo de comércio bilateral "apresenta uma oportunidade de negociar um acordo de comércio novo e moderno com foco na promoção da criação de empregos e do bem-estar dos cidadãos em ambos os países"

A esposa de Vance, Usha, é filha de imigrantes indianos.