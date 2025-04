Ataque israelense ao sul de Beirute mata comandante de grupo islâmico sunita, diz comunicado

BEIRUTE (Reuters) - Um ataque de drone israelense ao sul da capital libanesa matou um dos principais comandantes do grupo militante Jama'a Islamiya nesta terça-feira, disse o grupo, em um ataque posteriormente confirmado por Israel.

Os militares israelenses anunciaram que tinham matado Hussein Atawi, uma "figura-chave no Jama'a Islamiya com ligações com o Hamas", disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF) nesta terça-feira.

De acordo com as IDF, Atawi estava envolvido no planejamento e no avanço de atividades "terroristas" do Líbano para o território israelense, tendo como alvo os soldados das IDF na fronteira norte.