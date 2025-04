Como Trump agiu rapidamente para punir supostos inimigos em seus primeiros 100 dias

Em seus primeiros 100 dias, Trump exerceu o poder presidencial contra uma série de pessoas apontadas como inimigas. Entre elas estão ex-oficiais de inteligência que investigaram supostos laços russos com sua campanha eleitoral de 2016 e importantes escritórios de advocacia, bem como ex-membros do governo Biden e promotores que trabalharam em processos criminais contra ele enquanto esteve fora do poder.

As ações de Trump serviram para mostrar que sua promessa de campanha de retaliação política era tudo menos retórica, após ele ter repetidamente telegrafado suas intenções como candidato. Mas a velocidade e o alcance de suas atitudes pegaram muitos de surpresa, com até mesmo as menores ofensas gerando represálias.

O presidente republicano tem usado a máquina do Estado e o poder da Presidência para perseguir pessoas e instituições que o prejudicaram de maneiras mais abrangentes do que qualquer um de seus antecessores, disseram historiadores.

"Não é incomum que presidentes tenham inimigos", disse Jeremi Suri, historiador presidencial da Universidade do Texas em Austin. "O que é incomum é o presidente usar todo o governo federal, não apenas para excluir alguém, mas para puni-los diretamente."

Trump fez uso específico de decretos -- normalmente usados ​​por presidentes para direcionar prioridades políticas -- para atingir supostos inimigos, retirando-lhes autorizações de segurança, impedindo-os de acessar prédios governamentais ou instruindo agências a investigá-los por irregularidades.

Ele lançou várias investigações federais no Maine após uma discussão verbal com a governadora do Estado, intensificou suas investigações no Departamento de Justiça, tradicionalmente independente, para demitir aqueles que considera desleais, retirou informações de segurança de seus críticos e ordenou investigações sobre ex-funcionários que contestaram suas falsas alegações de que sua derrota eleitoral de 2020 foi fraudada.