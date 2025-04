Funeral do papa Francisco será realizado no sábado, muitas autoridades são esperadas

RITUAIS ANTIGOS

Em uma ruptura com a tradição, Francisco confirmou em seu testamento final, divulgado na segunda-feira, que desejava ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, onde muitos de seus antecessores foram sepultados.

A morte repentina de Francisco deu início a rituais antigos, com a Igreja de 1,4 bilhão de membros iniciando a transição de um papa para outro, incluindo a quebra do "Anel do Pescador" e do selo de chumbo do papa, usado durante sua vida para selar documentos, de modo que não possa ser usado por mais ninguém.

Todos os cardeais em Roma foram convocados para uma reunião na terça-feira para decidir sobre a sequência de eventos nos próximos dias e revisar a administração cotidiana da Igreja no período anterior à eleição de um novo papa.

Um conclave para escolher um novo papa normalmente ocorre de 15 a 20 dias após a morte de um pontífice, o que significa que não deve começar antes de 6 de maio.

Cerca de 135 cardeais são elegíveis para participar da votação secreta, que pode se estender por dias antes que a fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina informe ao mundo que um novo papa foi escolhido.