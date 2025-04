Governo Trump propõe grande reforma do Departamento de Estado dos EUA

A reorganização proposta parece ser menos dramática do que muitos no departamento temiam, e um memorando que circulou entre os funcionários do Departamento de Estado no fim de semana propunha a eliminação de quase todo o departamento de assuntos africanos do Departamento, entre outras mudanças drásticas.

A senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, a principal democrata do Comitê de Relações Exteriores do Senado, disse que examinaria o plano e queria que Rubio depusesse ao painel sobre ele. "Quando os Estados Unidos se retraem -- como aconteceu com o presidente Trump -- a China e a Rússia preenchem o vazio", disse ela em um comunicado.

"CAPTURA IDEOLÓGICA"

As maiores mudanças propostas são a eliminação do subsecretário de Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, uma parte do Departamento que Rubio acusou de se desviar das prioridades dos EUA ao apontar para o que ele chamou de "captura ideológica" na agência.

Esse setor, escreveu ele em um artigo do Substack, "proporcionou um ambiente fértil para que os ativistas redefinissem "direitos humanos" e "democracia" e levassem adiante seus projetos às custas do contribuinte, mesmo quando estavam em conflito direto com as metas do secretário, do presidente e do povo norte-americano"

Ele acusou os funcionários que trabalham com democracia, direitos humanos e trabalho de promoverem vinganças contra o que ele chamou de líderes "anti-woke" na Polônia, Hungria e Brasil e disse que o departamento de migração ajudou a estimular a migração em massa.