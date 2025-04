Israel intensifica ataques em Gaza; bloqueio interrompe vacinação contra pólio

Em uma tentativa de pôr fim ao conflito, uma delegação do Hamas chegaria ao Cairo para negociações. Duas fontes disseram que a delegação discutirá uma nova oferta que incluiria uma trégua de 5 a 7 anos após a libertação de todos os reféns e o fim dos combates.

As fontes disseram que Israel, que rejeitou uma oferta recente do Hamas de libertar todos os reféns em troca do fim da guerra, ainda não respondeu à proposta reformulada de trégua de longo prazo. Israel exige o desarmamento do Hamas, o que os militantes rejeitam.

Moradores disseram que as forças israelenses bombardearam diversas áreas do enclave com tanques, aviões e barcos. Os ataques atingiram casas, acampamentos de barracas e estradas, acrescentaram.

Os ataques aéreos destruíram escavadeiras e veículos usados ​​para levantar escombros e ajudar a recuperar corpos presos sob as ruínas, segundo autoridades e moradores.

Israel impôs um bloqueio total a todos os suprimentos para Gaza desde o início de março e retomou suas operações militares em 18 de março, após o colapso de um cessar-fogo.

Desde então, ataques israelenses mataram mais de 1.600 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e centenas de milhares foram forçados a deixar suas casas enquanto Israel tomava o que chama de zona-tampão em território de Gaza.