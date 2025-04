Juízes dos EUA estendem bloqueio a deportação de venezuelanos e questionam uso de lei de guerra

E em uma audiência judicial em Manhattan, o juiz distrital Alvin Hellerstein pareceu inclinado a exigir que o governo notifique os venezuelanos com pelo menos dez dias de antecedência antes de deportá-los, de acordo com a lei do século XVIII. Hellerstein disse que entende o desejo de Trump de agir rapidamente em relação às deportações, mas que o governo deve garantir o devido processo legal aos migrantes.

"Este não é um tribunal secreto, uma inquisição medieval. Estes são os Estados Unidos da América", afirmou Hellerstein.

Hellerstein também disse que a proclamação de Trump em 15 de março, invocando a lei para deportar centenas de homens acusados de serem membros da gangue venezuelana Tren de Aragua para uma prisão em El Salvador, pode entrar em conflito com as proteções da Oitava Emenda da Constituição dos EUA contra punições cruéis e incomuns.

"Esta proclamação é contrária à lei", afirmou Hellerstein, um indicado do presidente democrata Bill Clinton.

Parentes de muitos dos venezuelanos deportados e seus advogados negaram que eles sejam membros do Tren de Aragua e disseram que nunca tiveram a chance de contestar as alegações do governo sobre filiação a gangues.

O governo Trump designou o Tren de Aragua como uma organização terrorista estrangeira.