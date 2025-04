Morte é um novo começo, escreveu papa Francisco em prefácio de livro

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - A morte não deve ser vista como o fim da vida, mas como o início da eternidade, disse o papa Francisco em palavras que escreveu apenas alguns dias antes de sua hospitalização final no prefácio de um livro que será publicado nesta semana.

O pontífice de 88 anos morreu na segunda-feira depois de sofrer um derrame e uma parada cardíaca, encerrando um reinado muitas vezes turbulento no qual ele entrou em conflito com os tradicionalistas e defendeu os pobres e marginalizados.

O pontífice passou cinco semanas no hospital no início deste ano devido a uma pneumonia dupla. Mas ele retornou à sua casa no Vaticano há quase um mês e parecia estar se recuperando.