País de maioria muçulmana, Indonésia expressa pesar pela morte do papa Francisco

Por Stanley Widianto

JACARTA (Reuters) - A morte do papa Francisco provocou uma efusão de pesar na Indonésia, com homenagens no maior país de maioria muçulmana do mundo manifestando apreço pelo compromisso do pontífice com a harmonia inter-religiosa e por sua posição em relação à ofensiva militar de Israel em Gaza.

Grupos islâmicos proeminentes da Indonésia, onde cerca de 90% da população de 280 milhões de habitantes é muçulmana, e o público em geral elogiaram o líder da Igreja Católica Romana em declarações públicas e publicações nas mídias sociais.