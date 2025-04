Papa Francisco agradeceu enfermeiro por passeio surpresa no papamóvel antes de sua morte

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Entre as últimas palavras do papa Francisco está um agradecimento ao seu enfermeiro, que ajudou o pontífice a surpreender as multidões na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa com um breve passeio em seu papamóvel pela primeira vez desde que sobreviveu a cinco semanas de pneumonia dupla.

"Obrigado por me trazer para a praça", disse Francisco a Massimiliano Strappetti, que estava cuidando do pontífice 24 horas por dia, informou o veículo de notícias oficial do Vaticano nesta terça-feira.