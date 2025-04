Papa Francisco rompeu com tradição ao escolher Santa Maria Maggiore para sepultamento

Francisco, nascido na Argentina, rezou na basílica no início de 14 de março de 2013, um dia depois de se tornar o primeiro papa latino-americano. Diz-se que o teto de folhas de ouro da igreja foi feito com um lote do precioso metal trazido do Novo Mundo pelo explorador Cristóvão Colombo.

Francisco retornou em momentos importantes de seu papado, orando pelo fim da pandemia do coronavírus em uma Roma fechada em 2020 e após suas cirurgias abdominais em 2021 e 2023.

Antes de chegar à entrada da capela, há uma estátua de Maria, Rainha da Paz, encomendada pelo papa Bento 15 em 1918 para pedir a Deus que acabasse com a Primeira Guerra Mundial. Em maio de 2022, Francisco liderou uma cerimônia internacional de oração pela paz na Ucrânia e em outros lugares devastados pela guerra.