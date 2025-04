Pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataque de militantes contra turistas na Caxemira indiana

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, disse que estava se dirigindo para a Caxemira para realizar uma reunião de segurança.

A região do Himalaia, reivindicada em sua totalidade, mas governada em parte pela Índia e pelo Paquistão, tem sido propensa à violência militante desde o início de uma insurgência anti-indiana em 1989. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas, embora a violência tenha diminuído nos últimos anos.

A Índia revogou o status especial da Caxemira em 2019, dividindo o Estado em dois territórios administrados pelo governo federal -- Jammu e Caxemira e Ladakh. A medida também permitiu que as autoridades locais emitissem direitos de domicílio para pessoas de fora, permitindo que elas conseguissem empregos e comprassem terras no território.

Isso levou a uma deterioração dos laços com o Paquistão, que também reivindica a região. A disputa tem sido a raiz da amarga animosidade e do conflito militar entre os países vizinhos, que têm armas nucleares.

Os ataques contra turistas na Caxemira se tornaram raros. O último incidente mortal ocorreu em junho de 2024, quando pelo menos nove pessoas morreram e 33 ficaram feridas depois que um ataque de militantes fez com que um ônibus que transportava peregrinos hindus mergulhasse em um desfiladeiro profundo.

Alguns dos principais ataques de militantes durante o auge da insurgência coincidiram com visitas de autoridades estrangeiras de alto nível à Índia, em tentativas prováveis de chamar a atenção do mundo para a Caxemira, disseram as agências de segurança indianas.