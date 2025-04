Política dos EUA não é conveniente para nenhum lugar do mundo, diz Lula

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que a política de comércio internacional adotada pelos Estados Unidos não é boa nem para os norte-americanos nem para "nenhum lugar do mundo".

Lula defendeu ainda, em declarações ao chegar ao Itamaraty para um almoço com o presidente do Chile, Gabriel Boric, a importância do multilateralismo e a necessidade de se sentar à mesa para negociar "por mais difícil que seja".