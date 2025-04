Rússia e Ucrânia se acusam de bloquear trégua enquanto EUA ameaçam abandonar esforço de paz

(Reuters) - A Rússia e a Ucrânia se acusaram mutuamente nesta terça-feira de atrapalhar as negociações para uma moratória dos ataques a alvos civis, enquanto as partes em conflito disputam o auxílio do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou abandonar os esforços de paz.

Ambos os lados estão sob pressão para demonstrar progresso em direção ao fim da guerra na Ucrânia, agora em seu quarto ano, depois que Trump disse que estava perdendo a paciência e poderia abandonar os esforços de paz.

O presidente russo, Vladimir Putin, havia rejeitado a proposta de Trump de um cessar-fogo total de 30 dias no mês passado, após a Ucrânia ter concordado em princípio. Ele anunciou uma trégua unilateral de um dia para a Páscoa no fim de semana. Kiev classificou a medida como uma farsa, e um lado acusou o outro de violá-la.