Torcedor 88235: Papa Francisco é homenageado pelo time de futebol de sua cidade natal na Argentina

"O papa deixa um legado inquebrável", disse o presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, à Reuters. "Para todos os torcedores do San Lorenzo, ele era uma fonte de grande orgulho. É um dia muito triste."

Na capela, os torcedores acenderam velas perto de uma estátua de Francisco adornada com as cores vermelha e azul-marinho do time.

Os torcedores do San Lorenzo usaram as mídias sociais após a notícia da morte do papa para destacar que seu número de sócio do clube -- 88235N-0 -- coincidia exatamente com sua idade e a hora da morte.

"Ele morreu aos 88 anos, às 2h35 (horário de Buenos Aires) e era o sócio 88235. Isso realmente chamou minha atenção", escreveu um torcedor do San Lorenzo no X.

O clube confirmou o número de sócio do papa à Reuters.

Camisas comemorativas especiais serão usadas na partida de sábado contra o Rosario Central, disse Moretti, com os jogadores esperando garantir a vitória para o pontífice, cujo funeral será realizado no Vaticano no mesmo dia.