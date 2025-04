Trump deve dar aviso prévio de 21 dias antes de deportações do Colorado, decide juíza

Por Luc Cohen

(Reuters) - Uma juíza federal do Colorado orientou o governo do presidente Donald Trump nesta terça-feira a notificar os migrantes venezuelanos detidos no Estado com 21 dias de antecedência antes de qualquer deportação com base em lei historicamente usada apenas em tempos de guerra, e a informá-los sobre seu direito de contestar a remoção.

Em uma decisão por escrito que mantém um bloqueio temporário no Colorado para deportações com base na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, a juíza distrital Charlotte Sweeney disse que o governo deve informar os imigrantes, em um idioma que eles entendam, que eles têm o direito de consultar um advogado.