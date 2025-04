Ucrânia pressiona por cessar-fogo em meio a relatos de concessões pela Rússia

A Casa Branca disse que Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá novamente com Putin no final desta semana na Rússia.

Zelenskiy não respondeu diretamente à proposta de Putin para conversações bilaterais, mas disse repetidamente que alcançar um cessar-fogo, especialmente em alvos civis, era prioridade máxima.

"Estamos prontos para registrar que, após um cessar-fogo, estamos prontos para sentar em qualquer formato para que não haja becos sem saída", disse Zelenskiy a repórteres no gabinete presidencial em Kiev.

O presidente ucraniano disse que sua delegação teria um mandato para discutir um cessar-fogo total ou parcial nas negociações em Londres, na quarta-feira, com os países ocidentais.

Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o Financial Times noticiou que Putin ofereceu, em uma reunião com Witkoff em São Petersburgo neste mês, interromper a invasão russa na linha de frente e renunciar às suas reivindicações de quatro regiões ucranianas.

O FT disse que a proposta foi a primeira indicação formal que Putin deu desde os primeiros meses da guerra de que a Rússia poderia se afastar de suas exigências maximalistas. Ele citou autoridades europeias informadas sobre os esforços dos EUA, dizendo que a aparente concessão da Rússia poderia ser uma tática de negociação.