Apenas 37% dos norte-americanos aprovam forma como Trump administra a economia, diz pesquisa Reuters/Ipsos

Dois terços dos entrevistados estão preocupados com o mercado de ações, onde os preços têm recuado acentuadamente nas últimas semanas em meio às preocupações dos investidores com os planos de Trump de aumentar as tarifas sobre produtos importados e sua insinuação de que poderia demitir o chair do Fed, Jerome Powell.

Cinquenta e dois por cento dos entrevistados disseram concordar com a afirmação de que "as ações de Trump poderiam tornar mais difícil para mim viver confortavelmente quando me aposentar", superando em número os 31% que discordaram da afirmação.

Na segunda-feira, Trump alertou que a economia pode desacelerar se o Fed não reduzir a taxa de juros, dizendo que o país está em um caminho em que "quase não pode haver inflação".

Mas Powell, assim como economistas de Wall Street, tem dito que as medidas de Trump para aumentar tarifas - incluindo uma nova alíquota de 145% sobre a maioria das importações vindas da China - poderiam elevar a inflação, pelo menos no curto prazo, e possivelmente por mais tempo.

O índice de aprovação geral de Trump - 42% - continua mais alto do que o de seu antecessor Joe Biden durante boa parte de seu mandato, e tem sido impulsionado por uma parcela um pouco maior de norte-americanos - 45% - que apoiam as ações agressivas de Trump em relação à imigração.

O partido do presidente também continua a apoiá-lo firmemente, com 81% dos republicanos aprovando a administração econômica de Trump, em comparação com 5% dos democratas e 28% de eleitores independentes.