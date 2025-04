Baixa representação de Israel no funeral do papa segue declínio nas relações

A medida também ocorre após o governo israelense decidir excluir uma publicação nas redes sociais que oferecia condolências pela morte do papa.

Pouco depois do anúncio da morte de Francisco , na segunda-feira, a conta verificada @Israel no X, usada pelo governo, publicou uma mensagem que dizia: "Descanse em paz, papa Francisco. Que sua memória seja uma bênção". A mensagem também mostrava uma imagem do papa visitando o Muro das Lamentações em Jerusalém.

A publicação foi posteriormente apagada sem explicação. O Jerusalem Post citou autoridades do Ministério das Relações Exteriores afirmando que a publicação havia ocorrido "por engano".

Israel enviou uma delegação presidencial ao último funeral de um papa que morreu no cargo, o do Papa João Paulo 2º, em 2005. De acordo com a embaixada israelense no Vaticano, sua representação no funeral de Francisco ocorrerá por meio de Yaron Sideman, que ocupa o cargo de embaixador desde setembro.

"É o ponto mais baixo de uma espiral", disse um diplomata sob condição de anonimato. "Espero que ambos os lados consigam superar as diferenças e sair dessa juntos."

A embaixada israelense no Vaticano limitou sua reação nas mídias sociais à morte do papa republicando uma mensagem de condolências aos cristãos na Terra Santa e ao redor do mundo do presidente israelense Isaac Herzog, que descreveu Francisco como "um homem de fé profunda e compaixão sem limites".