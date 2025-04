Brasil trabalha por metas de emissões mais rígidas antes da cúpula climática, dizem fontes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou seu país, a maior economia do mundo, do Acordo de Paris, de modo que será difícil fechar a lacuna. Diplomatas brasileiros esperam que isso seja possível com um compromisso mais ambicioso da China, o maior poluidor do mundo, bem como de outras economias emergentes e da Europa.

Diplomatas brasileiros estão trabalhando em estreita colaboração com autoridades da ONU para incentivar os países a apresentarem novas metas de emissões, as NDCs, até setembro. A maioria dos países não cumpriu o prazo de fevereiro.

"Em princípio, Belém entrará para a história como a COP com NDCs abaixo de 1,5 ou 2 graus", disse uma das fontes, que pediu anonimato para discutir dinâmicas diplomáticas sensíveis.

Dada a importância da China para as negociações sobre o clima global, o Brasil está dando mais ênfase ao tema como presidente este ano do Brics, que inclui a China e outras grandes economias em desenvolvimento.

Lula deve se encontrar pessoalmente com o presidente da China, Xi Jinping, pelo menos duas vezes antes do prazo final de setembro para novas promessas, inclusive em uma reunião de junho dos líderes do Brics no Brasil.

A China não deu indicações de que planeja aumentar sua meta, e sua economia tem mostrado sinais de enfraquecimento devido a uma guerra comercial punitiva com os EUA.