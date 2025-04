Casa Branca considera reduzir tarifas sobre a China para entre 50% e 65%, diz WSJ

(Reuters) - O governo dos Estados Unidos está considerando reduzir as tarifas impostas sobre as importações da China numa tentativa de conter a escalada das tensões com Pequim, afirmou o Wall Street Journal nesta quarta-feira.

As tarifas sobre a China devem provavelmente cair para entre 50% e 65%, disse a reportagem do jornal citando uma autoridade da Casa Branca.

(Reportagem de Pretish M J, em Bengaluru)