Católicos se reúnem em Roma para se despedir do papa Francisco

Por Angelo Amante e Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Maria Pia Caruso viajou para Roma de sua cidade natal, no norte da Itália, depois de saber da morte do papa Francisco, aos 88 anos, para dar o último adeus a um pontífice que, segundo ela, trouxe mudanças importantes para a Igreja Católica global.

Caruso entrou na Praça de São Pedro com seu marido às 7h da manhã, para garantir um lugar para assistir à procissão solene que levou o corpo do papa para a Basílica de São Pedro, onde permanecerá em velório por três dias.