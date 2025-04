China e Rússia podem construir usina nuclear na Lua para abastecer estação lunar, diz autoridade

Wu disse no ano passado que um "modelo básico" da ILRS, com o polo sul da Lua como núcleo, seria construído até 2035.

No futuro, a China criará o "Projeto 555", convidando 50 países, 500 instituições internacionais de pesquisa científica e 5.000 pesquisadores estrangeiros para se juntarem à ILRS.

Pesquisadores da Roscosmos também fizeram uma apresentação na conferência em Xangai, compartilhando detalhes sobre planos para procurar recursos minerais e hídricos, incluindo a possibilidade de usar material lunar como combustível.

A ILRS precedeu a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, mas os incentivos para cooperação entre a Roscosmos e a CNSA aumentaram desde o início da guerra, de acordo com analistas chineses.

Com os rápidos avanços tecnológicos e as conquistas lunares da China, e com as sanções ocidentais impedindo a Roscosmos de importar muitas tecnologias e equipamentos espaciais, a China agora pode "aliviar a pressão" sobre a Rússia e ajudá-la a "alcançar novos avanços em lançamentos de satélites, exploração lunar e estações espaciais", escreveu Liu Ying, pesquisador da academia diplomática do Ministério das Relações Exteriores da China, em um artigo de jornal no ano passado.