Congo e M23 se comprometem a trabalhar pela paz após negociações de Doha

Cada lado divulgou a mesma declaração separadamente depois que suas delegações deixaram o Catar no início da semana, após mais de uma semana de discussões.

"Ambas as partes reafirmam seu compromisso com a cessação imediata das hostilidades, a rejeição categórica de qualquer discurso de ódio e intimidação, e apelam às comunidades locais para que cumpram esses compromissos", diz o comunicado.

A declaração descreveu as conversas como "francas e construtivas", mas não ficou claro se ou quando outra rodada de negociações ocorrerá.

O M23 realiza um avanço sem precedentes desde janeiro, tendo tomado as duas maiores cidades do leste do Congo em um ataque que matou milhares de pessoas e levantou temores de uma guerra regional mais ampla.

A mais recente iniciativa de paz do Catar ocorre após o país do Golfo ter mediado com sucesso uma reunião surpresa no mês passado entre o presidente congolês, Felix Tshisekedi, e o presidente ruandês, Paul Kagame. Ambos os líderes pediram um cessar-fogo após o encontro.

Isso aparentemente abriu caminho para negociações diretas entre o Congo e o M23. O Congo há muito rejeitava a ideia de negociar com o M23, classificando-o como um grupo terrorista.