Corpo do papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro após procissão solene

O corpo de Francisco estava vestido com roupas vermelhas, com as mãos entrelaçadas segurando um rosário e uma mitra branca na cabeça.

Francisco evitou grande parte da pompa e cerimônia tradicionalmente associadas ao papel de líder dos 1,4 bilhão de católicos romanos do mundo. Ele entrou em conflito repetidamente com os tradicionalistas, que o viam como excessivamente liberal e muito complacente com grupos minoritários, como a comunidade LGBTQ.

Ao eleger um novo papa, os cardeais terão que considerar se completarão a prometida reforma da Igreja feita por Francisco, abrindo mais espaço para as mulheres em cargos seniores e sendo mais receptiva a uma sociedade em evolução, ou se optarão pela contenção.

Cerca de 135 cardeais podem participar do conclave secreto, que pode se estender por dias antes que a fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina informe ao mundo que um novo papa foi escolhido.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini, Angelo Amante, Gabriele Pileri e Roberto Mignucci)