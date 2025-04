Terremoto na Turquia: ao menos 150 pessoas se ferem ao pularem de prédios

Mais de 150 pessoas ficaram feridas ao pularem de prédios em Istambul nesta quarta-feira, quando um dos terremotos mais fortes dos últimos anos atingiu a cidade.

Muitas pessoas se reuniram em parques e outras se sentaram nas soleiras das portas ou ficaram do lado de fora de suas casas no centro de Istambul, à medida que tremores secundários do terremoto de magnitude 6,2 no lado europeu da cidade continuaram a ser sentidos.

"Começou com um grande tremor de repente e o sentimos muito forte", disse Neslisah Aygoren, moradora de Istambul, sentada em um parque.