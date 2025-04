Irã diz que novas sanções de energia dos EUA mostram "falta de boa vontade" em negociações entre Irã e EUA

DUBAI (Reuters) - Novas sanções dos Estados Unidos contra o setor de energia do Irã apontam para "falta de boa vontade e seriedade" de Washington em relação ao diálogo com Teerã, disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã na quarta-feira, antes de negociações nucleares entre Irã e EUA neste fim de semana.

Na terça-feira, Washington aplicou sanções a um magnata iraniano do gás liquefeito de petróleo que se enquadra no escopo da campanha de "pressão máxima" do presidente Donald Trump e seu objetivo de zerar as exportações de petróleo iraniano.

"A imposição contínua de sanções contra vários setores econômicos do Irã está em clara contradição com a reivindicação dos EUA de diálogo e negociação e indica a falta de boa vontade e seriedade dos EUA a esse respeito", disse Esmaeil Baghaei em um comunicado compartilhado no Telegram.