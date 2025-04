Marcas de mordida revelam encontro fatal de gladiador com leão na antiga Britânia

O homem, cuja idade estimada era de 26 a 35 anos na época da morte, parece ter vivido no século 3 d.C., quando Eboracum era uma importante cidade e base militar no norte da província romana da Britânia. As marcas de mordida fornecem pistas sobre sua suposta morte na arena.

"Aqui podemos ver perfurações e recortes, indicativos de uma grande dentição perfurando os tecidos moles e o osso", disse o antropólogo forense Tim Thompson, da Universidade Maynooth, na Irlanda, principal autor do estudo publicado nesta quarta-feira no periódico PLOS One .

"Não achamos que este tenha sido o ferimento fatal, pois seria possível sobreviver a esse ferimento, e ele está em uma localização incomum para um felino tão grande. Acreditamos que isso indica o arrasto de um indivíduo incapacitado", disse Thompson.

A descoberta ilustra como os espetáculos de gladiadores, frequentemente apresentados por imperadores e outras celebridades, que incluíam animais selvagens, não se limitavam às principais cidades do império, mas se estendiam às províncias mais distantes.

O esqueleto deste homem representa a primeira evidência física direta conhecida de combate entre humanos e animais desde os tempos da Roma Antiga, disseram os pesquisadores.

Os animais selvagens utilizados em tais espetáculos incluíam elefantes, hipopótamos, rinocerontes, crocodilos, girafas, avestruzes, touros, ursos, leões, tigres e leopardos, entre outros. Em 2022, arqueólogos anunciaram a descoberta de ossos de ursos e grandes felinos no Coliseu.