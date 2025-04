Ministro das Relações Exteriores da China visitará Cazaquistão e Brasil de 25 a 30 de abril

PEQUIM (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitará o Cazaquistão e o Brasil para reuniões de 25 a 30 de abril, disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira.

Wang participará da Sexta Reunião dos Ministros das Relações Exteriores da China e da Ásia Central e realizará o Segundo Diálogo Estratégico dos Ministros das Relações Exteriores da China e do Cazaquistão no Cazaquistão.

Ele também participará da reunião dos ministros das Relações Exteriores do Brics no Brasil e de uma reunião de conselheiros de segurança nacional e altos representantes do Brics sobre segurança nacional.