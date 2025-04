Negociações entre EUA e China sobre fentanil seguem em meio à guerra comercial

Os dois lados trocam informações sobre traficantes e se comunicam com frequência. Mas as propostas de Pequim para ajudar a resolver a crise até o momento são inadequadas, disseram as fontes, e testam a paciência do presidente dos EUA, Donald Trump, que adotou uma postura mais conflituosa com a China em relação às drogas do que seu antecessor, Joe Biden.

Washington afirma que os fabricantes e exportadores chineses de produtos químicos fornecem a maioria dos precursores usados pelos cartéis de drogas para produzir opioides sintéticos, a causa de quase 450.000 mortes por overdose nos EUA. Os precursores são substâncias utilizadas como matéria-prima para fabricação de outras, como o fentanil.

A China há muito defende suas rígidas leis antidrogas e seu histórico de repressão aos contrabandistas, afirmando que os EUA precisam lidar com seus próprios problemas de dependência.

“O abuso de fentanil nos EUA é um problema que deve ser enfrentado e resolvido pelos próprios EUA”, disse Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, à Reuters.

Nas últimas semanas, o governo Trump tem mantido conversas diretas com seus homólogos chineses, principalmente entre a alta administração da embaixada chinesa em Washington e o Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disseram as quatro autoridades norte-americanas. Funcionários da embaixada dos EUA em Pequim também têm se envolvido.

Os negociadores de Trump expressaram seu desejo de que as autoridades chinesas ajam rapidamente para processar e condenar produtores e vendedores chineses de precursores que alimentam o comércio de fentanil, disseram autoridades norte-americanas. A China, por sua vez, ofereceu-se para regulamentar outros precursores de fentanil além daqueles que já controla, uma proposta que, segundo os norte-americanos, fica muito aquém do que buscam.