Presidente da China diz que tarifas e guerras comerciais prejudicam ordem econômica mundial

"A China está pronta para trabalhar com o lado do Azerbaijão para defender o sistema internacional com as Nações Unidas em seu núcleo... e salvaguardar a equidade e a justiça internacionais", disse a Xinhua.

Os dois líderes anunciaram "o estabelecimento de uma parceria estratégica abrangente entre a China e o Azerbaijão". Isso incluiu a assinatura de 20 documentos de cooperação como parte da iniciativa Nova Rota da Seda da China, em áreas como jurídica, desenvolvimento verde, economia digital, direitos de propriedade intelectual e aeroespacial.

Fazendo fronteira com o Irã, a Rússia, a Geórgia e a Armênia, o Azerbaijão foi um dos primeiros países a apoiar a iniciativa chinesa. Ela foi lançada em 2013 por Xi como uma forma de ampliar a influência geopolítica e econômica da China por meio de um impulso global de desenvolvimento de infraestrutura.

A China e o Azerbaijão assinaram uma isenção mútua de vistos para cidadãos portadores de passaportes comuns e promoverão intercâmbios e cooperação entre os dois países em vários campos, disse a Xinhua.

Ambos os países estão comprometidos com a expansão do acesso ao mercado para produtos agrícolas verdes e de alta qualidade e em energia renovável.

A China "está pronta para trabalhar" com o Azerbaijão e outros países ao longo da Nova Rota da Seda para melhorar a eficiência do transporte alfandegário e de carga, e construir uma rota expressa transcaspiana direta segura e estável entre a China e a Europa, disse o comunicado.