Presidente do INSS é alvo de operação da PF e da CGU e é afastado do cargo, dizem fontes

Procurada, a assessoria do INSS não respondeu de imediato a pedido de comentário.

O caso tem gerado preocupação no governo.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convocou uma entrevista coletiva nesta quarta para falar do caso, que contará com a presença dos titulares da CGU, Vinicuis Carvalho, do Ministério da Previdência Carlos Lupi, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse à Reuters que Stefanutto, embora filiado ao PSB, foi uma escolha pessoal de Lupi e que a legenda não foi consultada sobre a indicação dele.

Siqueira afirmou que não se deve fazer qualquer tipo de pré-julgamento. "Se há indício de alguma coisa, que a apuração seja feita e que ele tenha direito de defesa assegurado", disse.

"Acho que ele tem que colaborar com as investigações, prestar todas as informações e abrir, digamos, o problema, se existe o problema, ou se não existe, mostrar que não existe. Essa é a obrigação", reforçou.