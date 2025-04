Trump acredita ter um acordo com Zelenskiy e Putin

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que acredita ter um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para resolver a guerra na Ucrânia.

Trump também disse, em declarações na Casa Branca, que achou mais difícil do que o esperado trabalhar com o líder ucraniano. Outros funcionários do governo disseram anteriormente que um acordo ainda era incerto e que os Estados Unidos poderiam abandonar as negociações de paz na ausência de um progresso rápido.