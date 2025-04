Trump diz que comentários de Zelenskiy prejudicam negociações de paz com a Rússia

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repreendeu o líder ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quarta-feira por ter dito que a Ucrânia não reconheceria a ocupação da Crimeia pela Rússia, o que ele chamou de declaração inflamada que dificultará um acordo de paz com a Rússia.

"Essa declaração é muito prejudicial para as negociações de paz com a Rússia", escreveu Trump em um post no Truth Social. Ele disse que a Crimeia foi perdida há anos "e não é nem mesmo um ponto de discussão".

(Reportagem de Katharine Jackson e Doina Chiacu)