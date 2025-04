100 dias do Departamento de Eficiência Governamental nos EUA: muito caos, pouca eficiência

No Serviço de Receita Federal, a internet tornou-se tão irregular desde que o presidente Donald Trump ordenou que os trabalhadores remotos voltassem aos escritórios superlotados que os funcionários estão recorrendo a pontos de acesso pessoais, travando seus computadores no auge da temporada de processamento de impostos, disseram dois funcionários do IRS à Reuters. O IRS não respondeu a um pedido de comentário.

Quase 100 dias após o início do que Trump e o bilionário da tecnologia Elon Musk chamaram de missão para tornar a burocracia federal mais eficiente, a Reuters encontrou 20 casos em que os cortes de pessoal e de financiamento levaram a gargalos de compras e aumento de custos; paralisia na tomada de decisões; tempos de espera públicos mais longos; funcionários públicos com salários mais altos ocupando empregos braçais e uma fuga de cérebros de talentos científicos e tecnológicos.

"O Doge (Departamento de Eficiência Governamental) não é um exercício sério", disse Jessica Riedl, pesquisadora do Manhattan Institute, um instituto fiscalmente conservador que apoia a simplificação do governo. Ela estima que o Doge tenha economizado apenas US$5 bilhões até o momento e acredita que acabará custando mais do que economizando.

Os exemplos -- não relatados anteriormente -- abrangem 14 órgãos governamentais e foram descritos em entrevistas à Reuters com três dezenas de funcionários federais, representantes de sindicatos e especialistas em governança.

Embora esses relatos não forneçam uma visão abrangente do projeto do Departamento de Eficiência Governamental de Musk para reduzir drasticamente o custo e o tamanho da burocracia federal, eles revelam os danos colaterais resultantes dos esforços do Doge para tornar mais eficiente a burocracia federal em expansão.

Em resposta a perguntas sobre o impacto dos cortes do Doge na eficiência do governo, o porta-voz da Casa Branca Harrison Fields disse em um comunicado que a equipe de Musk "já modernizou a tecnologia do governo, evitou fraudes, simplificou processos e identificou bilhões de dólares em economia para os contribuintes norte-americanos".